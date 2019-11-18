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السعودية تعلن “خطف” قاطرة بحرية وتقول إنها “سابقة إجرامية” نفذها “الحوثيون”

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 8:12 مساءً
السعودية تعلن “خطف” قاطرة بحرية وتقول إنها “سابقة إجرامية” نفذها “الحوثيون”

كل الوطن- فريق التجرير – وكالات: حمل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، جماعة أنصار الله (الحوثيين)، المسؤولية عن سلامة الطاقم متعدد الجنسيات للقاطرة المختطفة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد تركي المالكي بأنه “عند الساعة (58:22) من مساء يوم الأحد وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنها عناصر إرهابية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران”.

وأوضح المالكي أن القاطرة البحرية “كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه المليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة”.

وشدد المالكي على أن “المليشيا الحوثية مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي”.

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2019-11-18 2019-11-18
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