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فيديو مؤلم في الشارع بالسعودية… حقوق الإنسان تتحرك

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 8:46 مساءً
فيديو مؤلم في الشارع بالسعودية… حقوق الإنسان تتحرك

كل الوطن- فريق التحرير: صدرت هيئة حقوق الإنسان السعودية بيانا بشأن مقطع مصور لرجل يعنف طفلة قيل إنه ولي أمرها أمام إحدى المدارس.

وقالت الهيئة في بيانها إنها بدأت في اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، فيما يتعلق بتعنيف والذي تم تداوله في مقطع فيديو، بحسب موقع صحيفة “عكاظ” السعودية.

​وأشارت الهيئة إلى أنها “رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تعنيف أب لابنته، والذي تم تداوله تحت وسم نطالب بمحاسبة معنف ابنته”.

وتابع البيان: وباشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

​وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يعنف ابنته العائدة من المدرسة، في جدة، قبل ركوبها السيارة، مطالبين بتوقيع الإجراءات النظامية على الشخص.

وينص نظام الحماية من الإيذاء السعودي على، أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً”.

​وتعرف المادة الأولى من النظام، الحماية من الإيذاء على أنه “كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم”.

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2019-11-18
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كل الوطن- فريق التحرير