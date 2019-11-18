فيديو مؤلم في الشارع بالسعودية… حقوق الإنسان تتحرك

وقالت الهيئة في بيانها إنها بدأت في اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، فيما يتعلق بتعنيف والذي تم تداوله في مقطع فيديو، بحسب موقع صحيفة “عكاظ” السعودية.

​وأشارت الهيئة إلى أنها “رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تعنيف أب لابنته، والذي تم تداوله تحت وسم نطالب بمحاسبة معنف ابنته”.

وتابع البيان: وباشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

A video of a man beating his daughter outside school and in front of her friends was widely spread on #Twitter and demands to arrest him, this might caused her a deep shock, we want him sanctioned 😡🤬 #نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته pic.twitter.com/pozKtmrxqP — شعاع الزهراني ♊🇨🇦 (@shoaa_ahm) November 18, 2019

​وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يعنف ابنته العائدة من المدرسة، في جدة، قبل ركوبها السيارة، مطالبين بتوقيع الإجراءات النظامية على الشخص.

وينص نظام الحماية من الإيذاء السعودي على، أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً”.

​وتعرف المادة الأولى من النظام، الحماية من الإيذاء على أنه “كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم”.