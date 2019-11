فيديو مؤلم في الشارع بالسعودية… حقوق الإنسان تتحرك

وقالت الهيئة في بيانها إنها بدأت في اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، فيما يتعلق بتعنيف والذي تم تداوله في مقطع فيديو، بحسب موقع صحيفة “عكاظ” السعودية.

​وأشارت الهيئة إلى أنها “رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تعنيف أب لابنته، والذي تم تداوله تحت وسم نطالب بمحاسبة معنف ابنته”.

وتابع البيان: وباشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

A video of a man beating his daughter outside school and in front of her friends was widely spread on #Twitter and demands to arrest him, this might caused her a deep shock, we want him sanctioned 😡🤬 #نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته pic.twitter.com/pozKtmrxqP

