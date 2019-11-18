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وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

الإمارات تعلن تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 8:46 مساءً
وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

كل الوطن – وكالات: أعلن، مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان عن عمر يناهز الـ 64 عاما.

والراحل الشيخ سلطان هو الابن الثاني للشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات.

ونعى الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أخاه الراحل، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية وجاء فيه: ”رئيس الدولة ينعى أخاه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم“.

بدورها، أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم.

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2019-11-18 2019-11-18
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