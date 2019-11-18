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فيديو غريب.. كوبرا سامة تبتلع ثعبانا ضخما في الفلبين!

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 8:59 مساءً
فيديو غريب.. كوبرا سامة تبتلع ثعبانا ضخما في الفلبين!

كل الوطن – وكالات: أظهر مقطع فيديو، كوبرا ضخمة سامة تبتلع ثعبانًا ضخمًا؛ وحين هاجمها سكان قرية نائية جنوبي الفلبين، وقاموا بقتلها ظهرت المفاجأة الغريبة.

ووفقاً لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية فإن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي في قرية نائية بالقرب من بلدة كيبالاوان في جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.

وعثر سكان القرية على حية كوبرا في حقل أرز، وكانت الحية التي يبلغ طولها 3.7 متر قد ابتلعت ثعبانًا آخر، يبلغ طوله 2.5 متر، وكانت أنياب الكوبرا مغروسة في جسد الحية الأخرى؛ فقام السكان المرعوبون بمهاجمة الكوبرا بالعصي حتى تمكنوا من قتلها وتمزيق جسدها.

وأوضحت الصحيفة أن الكوبرا قد ابتلعت الحية الأخرى منذ فترة؛ لأنه عندما فتح السكان معدة الكوبرا وجدوا فيها مفاجأة؛ إذ كان جسد الحية الأخرى ذائبًا بعدما تم هضمه.

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2019-11-18 2019-11-18
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