تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن خادم الحرمين يشكر وزير العدل على الجهود في مجال التحول الرقمي كل الوطن فيديو غريب.. كوبرا سامة تبتلع ثعبانا ضخما في الفلبين! كل الوطن وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان كل الوطن فيديو مؤلم في الشارع بالسعودية… حقوق الإنسان تتحرك كل الوطن السديري يوجّه سؤالاً لـ”سبع البرمبة.. بارم ديله”: هل عيب على الرجل أن يصفق وينحني لأي امرأة ؟ كل الوطن السعودية تعلن “خطف” قاطرة بحرية وتقول إنها “سابقة إجرامية” نفذها “الحوثيون” كل الوطن السعودية توبخ إسرائيل: لا تتمتع بحسن النية كل الوطن د. خيرية السقاف : اليقين والوعى… كل الوطن بالفيديو.. مشاجرة بين شباب برفقتهم فتيات يرتدين ملابس سهرة في الكويت! كل الوطن الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية تحذر من انتقال “الإيدز” عبر عيادات التجميل
» » خادم الحرمين يشكر وزير العدل على الجهود في مجال التحول الرقمي

خادم الحرمين يشكر وزير العدل على الجهود في مجال التحول الرقمي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 9:02 مساءً
خادم الحرمين يشكر وزير العدل على الجهود في مجال التحول الرقمي

كل الوطن – فريق التحرير: وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود شكره لوزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ولمنسوبي وزارة العدل إثر اطلاعه -حفظه الله- على برقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي بشأن تقرير إنجازات التحول الرقمي الوطني النصف السنوي لعام 2019م الصادر عن اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، ومنها منجزا الوزارة “محكمة بلا ورق” و”وكالة بدون زيارة”

وقال الملك المفدى في برقية الشكر الموجهة لوزير العدل: “إننا إذ نشكر لمعاليكم ولمنسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة، وما تحقق من إنجازات، لنسأل الله -عز وجل- أن يوفِّق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز”.

واس

رابط مختصر
2019-11-18 2019-11-18
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير