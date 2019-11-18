مدير تعليم محافظة شرورة يكشف تفاصيل واقعة مقتل طالب طعنا داخل مدرسة

كشف مدير تعليم محافظة شرورة، فهد عقالا، اليوم الاثنين، تفاصيل واقعة طعن الطالب خالد بن حمد النهدي، داخل مدرسته على يد زميل له.

وتوفي طالب طعنا في محافظة شرورة بمنطقة نجران جنوب المملكة العربية السعودية، إثر مشاجرة مع زميله داخل مدرسة أبي هريرة المتوسطة بحي الفهد، يوم الأحد.

وقال عقالا إن “الحادثة وقعت أثناء الفسحة داخل مدرسة أبي هريرة المتوسطة بمحافظة شرورة، حيث قام الجاني بالاعتداء على المجني عليه أثناء الفسحة المدرسية وأثناء وجود المشرفين والمراقبين”.

وأضاف أن “الحادثة وقعت بشكل سريع جدا، وتمت مباشرتها فورا من قبل إداريي المدرسة”، مؤكدا أنه تم نقل الطالب فورا للمستشفى، وتم التواصل مع الجهات الأمنية وإشعار الجهات المعنية في المحافظة.

وأشار إلى أن الشؤون التعليمية شكلت لجنة تحقيق، فيما باشر الرئيس المساعد متابعة الحادثة وكاميرات المراقبة في المدرسة.

وأكد مدير تعليم محافظة شرورة أن التحقيقات متواصلة، ويجري استكمال باقي الإجراءات، قائلا إنه سيتم كشف كل التفاصيل في بيان سيتم إصداره لاحقا.

إلى ذلك، أفادت صحيفة “المدينة” السعودية المحلية، بأن أحاديث ترددت عن أن الضحية خرج بمعية زملائه ساعة الفسحة لتناول وجبة الإفطار في الساحة الخارجية للمدرسة، وشوهد وهو يمرح ويلعب بين زملائه، إلا أن زميله فاجأه وسدد له طعنة قاتلة في قلبه ثم هرب بسرعة من موقع الحادث، كما تردد أيضا، أن شجارا جد بين الطالبين، يوم الثلاثاء الماضي.

هذا، وصرح والد الطالب المتوفي، خالد حمد محمد النهدي، بأنه لا يعلم عن أي خلافات سابقة بين ابنه وبين الجاني، موضحا أن ابنه “من الطلاب المتميزين خلقا وأدبا ومن الطلاب المتفوقين دراسيا، وجميع المعلمين بالمدرسة يثنون على انتظامه وحرصه على متابعة دروسه”.

المصدر: وسائل إعلام سعودية