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إيداع 10 ملايين ريال مكافأة للمتدربين في برنامج “تمهير”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 11:21 مساءً
إيداع 10 ملايين ريال مكافأة للمتدربين في برنامج “تمهير”

كل الوطن – متابعات: أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 10 مليون ريال مكافأة للمتدربين والمتدربات في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك عن شهر أكتوبر الماضي.

وأبان “هدف”، أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

ويشترط برنامج “تمهير” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل لآخر 6 أشهر، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط www.taqat.sa/tamheer

ويأتي برنامج “تمهير” إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437 هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

إلى ذلك جدد “هدف” دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج “تمهير”، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.

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2019-11-18 2019-11-18
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