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بالفيديو.. سيارة تدهس 3 حتى الموت خلال حفل زفاف

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 11:33 مساءً
بالفيديو.. سيارة تدهس 3 حتى الموت خلال حفل زفاف

كل الوطن – وكالات: نشرت صحيفة “الوطن” المصرية مقطع فيديو لحادث الدهس الذي وقع في منطقة وسط القاهرة، مساء الجمعة، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، في أثناء قيام سيارة ملاكي بالاحتفال في حفل زفاف وانحرفت من السائق.

كان آخر ضحايا الحادث، الطفل محمد رمضان جمعة 9 أشهر، ومقيم بمنطقة دار السلام والذي أصيب، مساء الجمعة، في حادث دهس السيارة الملاكي لعدد من المواطنين؛ ليرتفع عدد ضحايا الحادث، وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن المتوفين هم: “مصطفى محمد مصطفى سلام 71 عاما، خفير، وإبراهيم سيد إبراهيم حسين 30 عاما، مدير مبيعات بالخارج، ومحمد رمضان جمعة 9 أشهر”، مضيفا أن الطفل المتوفى أصيبا والديه في الحادث وهما في المستشفى.

كانت سيارة ملاكي دهست عددا من المصريين كانوا على الرصيف، مساء الجمعة، وأسفر الحادث عن مصرع 3 وإصابة 8، ونقل المصابون والجثث إلى المستشفى وأخطرت النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات.

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2019-11-18 2019-11-18
جرائم وحوادثعربي ودولي
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