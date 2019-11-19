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مطعم معلق على ارتفاع 50 متراً يجذب عشاق المرتفعات في موسم الريا

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 3:29 مساءً
مطعم معلق على ارتفاع 50 متراً يجذب عشاق المرتفعات في موسم الريا

وتعد تلك الفعالية إحدى فعاليات موسم الرياض النوعية والجاذبة للزوار كونها مختلفة في الفكرة والعرض ووثقت عدسة واس التجربة المشوقة. وتقدم الشركة المشغلة لهذا المطعم شروطاً للعبة بحيث يكون الطول المسموح للفرد المشارك 130 سم فما فوق ويمنع دخول النساء الحوامل ومن يخشون الارتفاعات كما يمنع التدخين في جميع أرجاء المطعم إلى جانب عدم اصطحاب الأطعمة والمشروبات من خارج المطعم وعدم العبث بحزام الأمان واتباع التعليمات خلال فترة الرحلة .

ويمكن للزائر والراغب في خوض التجربة أن يقدم من خلال تطبيق موسم الرياض على الفعالية وحجز التذكرة وتتبّع تعليمات المواعيد كي يستفيد من المغامرة الشيقة.

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2019-11-19 2019-11-19
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