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الأمير خالد الفيصل ونائبه يتسلمان تقرير حصول جامعة أم القرى على الاعتماد المؤسسي

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 3:40 مساءً
الأمير خالد الفيصل ونائبه يتسلمان تقرير حصول جامعة أم القرى على الاعتماد المؤسسي

وسلم التقرير لسموهما مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، ويضم اعتماد نحو 37 برنامجًا أكاديميًا من الهيئات والمؤسسات الدولية.

ويأتي حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي، والبرامجي الدولي من أجل مواكبة الجامعات العالمية وتحقيق متطلبات الجودة في مخرجات الجامعة الأكاديمية والبحثية والمساهمة في التنمية الوطنية بشتى العلوم والمعارف التي يتطلبها سوق العمل.

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2019-11-19 2019-11-19
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