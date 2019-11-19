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القتل تعزيراً بمهربي مخدرات في الجوف

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 4:20 مساءً
القتل تعزيراً بمهربي مخدرات في الجوف

كل الوطن – فريق التحرير: أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف.

وجاء في البيان” بفضل من الله تم القبض على كل من / 1- عادل خليف الصامل 2- محمد حمود الصوين ” سوريي الجنسية ” عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيزاً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجانيين اليوم الثلاثاء في منطقة الجوف”.

واس

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