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شرطة الرياض: القبض على 7 أشخاص أقروا بارتكابهم لـ (21) سرقة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 4:23 مساءً
شرطة الرياض: القبض على 7 أشخاص أقروا بارتكابهم لـ (21) سرقة

كل الوطن – فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت- بفضل من الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على سبعة أشخاص (مواطن وستة يمنيين بينهم مخالفين لنظامي الإقامة والعمل تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ) ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم كسر زجاج المركبات وسرقة مابداخلها من مقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم لـ (21) حادثه.

وبيّن أن قيمة المسروقات تجاوزت (36000) ألف ريال، كما ضبط بحوزتهم على (49) حبة يشتبه أنها من مادة الكبتاجون وعدد (29) جهاز جوال مختلفة وعدد (13) ساعة يدوية وعدد (19) قطعة لأجزاء مركبات، حيث جرى إيقافهم واتخذ بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض ، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها والله الهادي إلى سواء السبيل .

واس

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