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العالم المصري زاهي حواس: لسنا عربا ولا أفارقة!

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 7:19 مساءً
العالم المصري زاهي حواس: لسنا عربا ولا أفارقة!

أكد عالم الآثار المصري الشهير، زاهي حواس، أن المصريين ليسوا عربا ولا أفارقة، مشددا على أنهم شعب “بأصل خاص”.

وقال حواس أمام حشد من طلبة وأساتذة جامعة القاهرة: “نحن نتكلم اللغة العربية لكننا لسنا عربا، وقلنا إننا في إفريقيا لكننا لسنا أفارقة، نحن شعب إلى الوقت الحالي له شكل خاص وطبيعة خاصة نابعة من 5 آلاف عام”.

وشدد عالم الآثار المصري على أن المصريين من أصل فرعوني، وجينات الفراعنة في كل مصري، مضيفا أن هذه الطبيعة المصرية الفرعونية لم تتعرض للتأثير، على الرغم من الغزوات التي تعرضت لها مصر على مر العصور.

المصدر: يوتيوب

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2019-11-19 2019-11-19
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