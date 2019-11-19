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الأمم المتحدة تنتقد تغير السياسة الأميركية.. وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 7:37 مساءً
الأمم المتحدة تنتقد تغير السياسة الأميركية.. وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن التغير في السياسة الأميركية ليس له أي تأثير على الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، مؤكدة أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الاثنين إنه بعد مشاورات قانونية، فقد خلصت واشنطن إلى أن إقامة المستوطنات “لا تتعارض مع القانون الدولي”.

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة روبرت كولفيل إن “تغير السياسة في دولة لا يعني تعديلا لقانون دولي موجود أو لتفسيره من قبل محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن”.

وصرح للصحافيين أن مكتب الحقوق “سيواصل تبني الموقف الذي تعتمده الأمم المتحدة منذ فترة طويلة وهو أن المستوطنات الإسرائيلية هي انتهاك للقانون الدولي”.

وفي إعلانه قال بومبيو: إن الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات قانونية بالضرورة، ولكنها ستترك الحكم في ذلك للمحاكم الإسرائيلية.

وتعيش غالبية المستوطنين في مستوطنات تعتبرها المحاكم الإسرائيلية قانونية.

ويتعارض قرار واشنطن مع موقف بقية دول العالم وينتهك قرارات مجلس الأمن التي تقضي بأن المستوطنات غير قانونية لأنها مبنية على أراض محتلة.

أ ف ب

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