“منظمة العفو الدولية”: مقتل 106 متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران

قالت “منظمة العفو الدولية” إن عدد القتلى بين صفوف المتظاهرين خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في إيران ضد رفع أسعار البنزين بلغت 106 أشخاص على الأقل.

وأوضحت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: “تفيد التقارير التي تلقيناها بمقتل 106 محتجين على الأقل في 21 مدينة بإيران”.

وأضافت المنظمة أن لقطات الفيديو، التي تم التأكد منها، وإفادات شهود العيان والمعلومات التي جرى جمعها من ناشطين خارج إيران تظهر صورة مرعبة لأعمال قتل غير قانونية على يد قوات الأمن الإيرانية”.

وأشار البيان مع ذلك إلى أن “المنظمة تعتقد أن عدد القتلى قد يكون أكبر بكثير، فيما تتحدث بعض التقارير عن سقوط 200 شخص بين القتلى”.

المصدر: RT + وكالات