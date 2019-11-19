الافتاء تبت في شرعية الاكتتاب في “أرامكو”

حسم المفتي العام للمملكة العربية السعودية الجدل حول “الحكم الشرعي” للمشاركة في الاكتتاب في شركة “أرامكو” السعودية، مفتيا بأنه جائز.

وجاء فتوة المفتي العام للسعودية ردا على سؤال أحد المستفتين بخصوص جواز الاكتتاب في أسهم أرامكو، حيث قال: “جائز. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين”.

سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية يجيب على سؤال أحد المستفتين عبر تطبيق الفتوى “اسألني” التابع للرئاسة العامة. *ماحكم الاكتتاب في شركة #أرامكو ؟ -جائز.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.#اكتتاب_ارمكوpic.twitter.com/0KcDngfJ2w — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) November 19, 2019

وكان عملاق النفط السعودي شركة “أرامكو” قد أعلنت الأحد بدء اكتتاب الأفراد والمؤسسات في 1.5% من أسهمها بنطاق سعري بين 30 و32 ريالا، وكشفت عن شروط الاكتتاب على أسهمها المطروحة، وعن من يحق لهم الاكتتاب.

وذكرت “أرامكو” أن جميع المواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، يحق لهم الاكتتاب على الأسهم.

وأوضحت أن الحد الأدنى للاكتتاب للمكتتب الفرد هو 10 أسهم. ولا يوجد حد أعلى لاكتتابه، إذ يمكنه الاكتتاب بأي عدد من الأسهم، ولكن بمضاعفات الرقم 10، أي 20 – 30 – 40…

المصدر: RT