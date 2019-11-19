تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن خبير: الاحتجاجات تتجه للتصعيد في إيران بعد انضمام قطاعات جديدة كل الوطن الافتاء تبت في شرعية الاكتتاب في “أرامكو” كل الوطن “منظمة العفو الدولية”: مقتل 106 متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران كل الوطن الأمم المتحدة تنتقد تغير السياسة الأميركية.. وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية كل الوطن الثوم يعزز صحة الأمعاء ويساعدك على العيش لفترة أطول كل الوطن العالم المصري زاهي حواس: لسنا عربا ولا أفارقة! كل الوطن القنصلية المصرية في السعودية.. صرف تعويضات ضحايا سقوط رافعة الحرم المكي كل الوطن شرطة الرياض: القبض على 7 أشخاص أقروا بارتكابهم لـ (21) سرقة كل الوطن القتل تعزيراً بمهربي مخدرات في الجوف كل الوطن د. زينب الخضيري : لا تخربوا دوائري
» » الافتاء تبت في شرعية الاكتتاب في “أرامكو”

الافتاء تبت في شرعية الاكتتاب في “أرامكو”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 7:50 مساءً
الافتاء تبت في شرعية الاكتتاب في “أرامكو”

حسم المفتي العام للمملكة العربية السعودية الجدل حول “الحكم الشرعي” للمشاركة في الاكتتاب في شركة “أرامكو” السعودية، مفتيا بأنه جائز.

وجاء فتوة المفتي العام للسعودية ردا على سؤال أحد المستفتين بخصوص جواز الاكتتاب في أسهم أرامكو، حيث قال: “جائز. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين”.

وكان عملاق النفط السعودي شركة “أرامكو” قد أعلنت الأحد بدء اكتتاب الأفراد والمؤسسات في 1.5% من أسهمها بنطاق سعري بين 30 و32 ريالا، وكشفت عن شروط الاكتتاب على أسهمها المطروحة، وعن من يحق لهم الاكتتاب.

وذكرت “أرامكو” أن جميع المواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، يحق لهم الاكتتاب على الأسهم.

وأوضحت أن الحد الأدنى للاكتتاب للمكتتب الفرد هو 10 أسهم. ولا يوجد حد أعلى لاكتتابه، إذ يمكنه الاكتتاب بأي عدد من الأسهم، ولكن بمضاعفات الرقم 10، أي 20 – 30 – 40…

المصدر: RT

رابط مختصر
2019-11-19 2019-11-19
دين ودنيامحليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير