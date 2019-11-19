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“صحة الرياض” تستنفر مستشفياتها لاستقبال حالات الجهاز التنفسي

استقبلت نحو 2372 حالة ربو

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 11:48 مساءً
“صحة الرياض” تستنفر مستشفياتها لاستقبال حالات الجهاز التنفسي

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت صحة الرياض انها رفعت من جاهزية مستشفياتها لاستقبال حالات الازمات التنفسية نتيجة للتقلبات الجوية ، والحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية .

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية د. علي بن سليمان الجمعة أن جميع مستشفيات المنطقة كانت على أهبة الاستعداد في ظل متابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري لاستقبال الحالات الطارئة التي تعاني مشكلات تنفسية أو أزمات ربو نتيجة للحالة المطرية والتقلبات الجوية .

ونوه الى انه بلغ عدد حالات الازمات التنفسية في اقسام الطوارئ بمستشفيات محافظات منطقة الرياض ، 2372 حالة ، منها 780 حالة رجال ، و 643 حالة نساء ، و 949 حالة اطفال .

يذكر أن الصحة وجهت ، مؤخراً ثلاث نصائح لمرضى الربو لتلافي المخاطر التي قد تصيبهم خلال موسم الأمطار والأجواء الباردة. ونشرت الصحة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إنفوجراف بينت من خلاله أن المطر والهواء البارد يعدان من مهيجات الربو، ويجب الحرص على تجنبهما بقدر الامكان.

ونصحت وزارة الصحة مرضى الربو بـ3 نصائح، وهي: أولًا: أنه عند الاضطرار للخروج يجب الحرص على تغطية الرأس والفم والأنف، ثانيًا: الحرص على حمل البخاخ الإسعافي «موسع الشعب» بشكل دائم، ثالثًا: الحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصف الطبيب لذلك.

وطالبت الصحة، مرضى الربو، بالتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال: عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو تلون أطراف الشفتين واللسان باللون الأزرق.

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2019-11-19 2019-11-19
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