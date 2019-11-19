تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ادعى فيه سقوط إحدى الألعاب.. آل الشيخ يوجه باتخاد الإجراءات القانونية تجاه شاب كل الوطن ماذا قالت ابنة الملاكم الأسطورة “كلاي” بخصوص قامة أقوى لقاءات الملاكمة في السعودية؟ كل الوطن مطعم معلّق على ارتفاع 50 متراً يجذب عشّاق المرتفعات في موسم الرياض كل الوطن “صحة الرياض” تستنفر مستشفياتها لاستقبال حالات الجهاز التنفسي كل الوطن رابح يعد جمهوره بـ “ميني ألبوم شتوي” كل الوطن السودان: لا تزال هناك خلافات حول سد النهضة ولا اتفاق على عدد سنوات ملئه كل الوطن أمر ملكي: تعيين فهد الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض كل الوطن الرئاسة التركية: التصريحات الأمريكية حول المستوطنات الإسرائيلية “شرعنة” للاحتلال كل الوطن كرمته السعودية وتوسط لإنهاء الأزمة الخليجية… من هو رئيس الوزراء الكويتي الجديد؟ كل الوطن خبير: الاحتجاجات تتجه للتصعيد في إيران بعد انضمام قطاعات جديدة
» » أمر ملكي: تعيين فهد الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض

أمر ملكي: تعيين فهد الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 12:44 صباحًا
أمر ملكي: تعيين فهد الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض

كل الوطن – واس: صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:-

الرقم : أ / 198

التاريخ : 22 / 3 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 470 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأستاذ / فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رابط مختصر
2019-11-20
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير