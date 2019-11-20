تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن مصر.. حجز 3 أشخاص بعد واقعة التنمر والسخرية من طفل جنوب سوداني كل الوطن القتل تعزيراً بجانٍ قتل طفلة في المدينة المنوّرة كل الوطن “ويكيبيديا” تطلق “منافس فيسبوك” وتجلب آلاف المشاركين خلال أيام كل الوطن رئيس البرلمان العربي يُشيد بمواقف قيادة المملكة في حماية الأمن القومي كل الوطن القبض على أحد مشاهير “سناب شات” سخر من “الباحة” وأهلها كل الوطن خلل في “أندرويد” يتيح التجسس على المستخدمين عبر كاميرا الهاتف كل الوطن نجل رئيس ألماني سابق يُقتل طعنا في برلين! كل الوطن ادعى فيه سقوط إحدى الألعاب.. آل الشيخ يوجه باتخاد الإجراءات القانونية تجاه شاب كل الوطن ماذا قالت ابنة الملاكم الأسطورة “كلاي” بخصوص قامة أقوى لقاءات الملاكمة في السعودية؟ كل الوطن مطعم معلّق على ارتفاع 50 متراً يجذب عشّاق المرتفعات في موسم الرياض
» » مصر.. حجز 3 أشخاص بعد واقعة التنمر والسخرية من طفل جنوب سوداني

مصر.. حجز 3 أشخاص بعد واقعة التنمر والسخرية من طفل جنوب سوداني

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 1:58 مساءً
مصر.. حجز 3 أشخاص بعد واقعة التنمر والسخرية من طفل جنوب سوداني

أمرت نيابة حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة بحجز 3 أشخاص لمدة 24 ساعة، بعد أن مارسوا “التنمر” ضد طالب من جمهورية جنوب السودان، لحين استكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

مصر.. حجز 3 أشخاص بعد واقعة التنمر والسخرية من طفل جنوب سودانيمصر.. واقعة تنمر وسخرية من طفل سوداني تلهب الغضب وألقت قوات الأمن، أول أمس الاثنين، القبض على المراهقين الثلاثة وواجهت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، المتهمين الذين اعترفوا بأنهم هم الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، حيث كشفت التحريات أن المتهمين استوقفوا شابا أثناء سيره بحي حدائق القبة، وعمدوا إلى الاستهزاء به.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر الواقعة التي تسببت في غضب واسع بالشارع المصري، حيث تدخلت سفارة جنوب السودان لدى مصر، بعدما انتشر الفيديو على نطاق واسع.

المصدر: RT

مصر.. حجز 3 أشخاص بعد واقعة التنمر والسخرية من طفل جنوب سوداني
رابط مختصر
2019-11-20 2019-11-20
جرائم وحوادثفيديوهات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
عربي ودولي
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
كل الوطن - فريق التحرير