د. آل طلحاب ينصح بعدم استخدام “الفازلين” على الوجه إلا في حالات خاصة

كل الوطن – الرياض: قدم د. سعد آل طلحاب ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏استشاري الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والليزر عبر حسابه على “تويتر” اليوم الأربعاء بعض المعلومات المهمة والمتعلقة بالمرطب الأشهر “الفازلين” تزامناً مع دخول فصل الشتاء.

وأشار في سلسلة تغريدات إلى أن الفازلين يعمل عبر تكوين طبقة عازلة على الجلد ولذلك فلا بد من وضعه على الجلد مع وجود قطرات من الماء للاستفادة منه، مؤكداً على أنه يفضل استخدام المنتجات غير المعطرة منه خصوصاً في حالات التهاب الجلد.

ونوه د.آل طلحاب إلى أنه يمنع استخدامه على الوجه – إلا في حالات خاصة مثل إكزيما الأطفال- وذلك لأنه قد يقوم بإقفال المسامات وبالتالي ظهور حب الشباب، مشيراً إلى أنه في حالات الاكزيما والجفاف الشديد، فإنه يجب استخدامه بشكل متكرر – خمس مرات مثلاً – في اليوم للحصول على نتائج جيدة.