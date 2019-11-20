فتاة تتعرض للدهس وبتر ساقها بسبب نوبة سكر أصابت سائق في الأردن

كل الوطن – الرياض: انتشر مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة حادِثة دَهس فتاة كانت تسير في أحد شوارع العاصمة الأردنية عمّان.

ويظهر الفيديو سير الفتاة برفقة شخص، قبل أن تسير نحوهما المركبة في الشارع الكائن بمنطقة دير غبار بعمّان، ولكن الفتاة لم تستطع الابتعاد لإنقاذ نفسها، لتصدم بالسيارة وبمركبة أخرى متوقفة.

وكشف مصدر أمني بحسب وسائل إعلامية أردنية أن سبب الحادث هو تعرض قائد المركبة التي دهست الفتاة إلى هبوط بالسكر، حيثُ أنزلقت المركبة وصدمت الفتاة.

وأوضح المصدر الأمني أن الفتاة أُسعفت الى المستشفى، وتم بتر قدمها نتيجة للحادث الذي وقع الخميس الماضي.