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الأردن يمنح “معاذ عمارنة ” الصحفي الفلسطيني الجنسية…صورة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 3:19 مساءً
الأردن يمنح “معاذ عمارنة ” الصحفي الفلسطيني الجنسية…صورة

كل الوطن- وكالات: أعلن نائب نقيب الصحفيين الأردنيين الصحفي ينال البرماوي أنه تم إصدار جواز سفر أردني للصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، والذي استأصل الأطباء عينه اليسرى، بعد إصابته بطلق ناري على يد القوات الاسرائيلية.وفق سبتونيك عربى

وقال البرماوي على صفحته في فيسبوك: “الحمدلله تم قبل قليل إصدار جواز سفر أردني للزميل المصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة“.

وتابع البرماوي: “كل الشكر والامتنان لجلالة الملك على توجيهاته للحكومة بمتابعة الحالة الصحية لمعاذ”.

وأضاف: “قام عطوفة مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد باشا العموش بتسليم الجواز إلى ابن عمه الصحفي أسيد عمارنة بحضور نائب نقيب الصحفيين الأردنيين ينال البرماوي الذي قدم الشكر لجلالة الملك نيابة عن نقابة الصحفيين الأردنيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين ونيابة عن معاذ وعائلته.. والذين ثمنوا مكرمة جلالته والجهود التي بذلت لاستصدار الجواز”.

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