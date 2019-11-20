سقوط طائرة حربية “مجهولة” في ليبيا

أعلنت مواقع إخبارية ليبية أن طائرة حربية سقطت اليوم في منطقة سوق الأحد بمدينة ترهونة لا تعرف حتى الآن هويتها.

وفيما أفادت مواقع إخبارية تابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر نقلا عن مصدر عسكري بأن مضادات الجيش الأرضية أسقطت طائرة مسيرة “تركية” فوق ترهونة، ذكرت مواقع مناصرة لحكومة الوفاق بطرابلس أن طائرة تابعة لقوات حفتر أسقطتها قوات الوفاق.

وفي وقت لاحق، نُقل عن اللواء، مبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة للجيش بقيادة حفتر قوله إن “دفاعاتنا الجوية أسقطت قبل قليل طائرة تركية مسيرة ومسلحة فوق منطقة سوق الأحد شمال ترهونة فور دخولها المجال الجوي للمنطقة في مهمة معادية نحو مسرح العمليات”.

وكالات