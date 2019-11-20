وزير الخارجية البحريني ينتقد قرار أمريكا بشأن المستوطنات الإسرائيلية

كل الوطن- وكالات: أكد وزير خارجية مملكة البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، أن المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في أراضي دولة فلسطين غير قانونية.

موسكو – سبوتنيك. وقال وزير الخارجية البحريني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو: “فيما يتعلق بمسألة المستوطنات في فلسطين، موقفنا لم يتغير منها، هي مستوطنات موجودة غير قانونية، في أرض دولة فلسطين ويجب أن لا يكون هناك أي اعتراف بها بأي شكل”.