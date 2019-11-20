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وزير الخارجية البحريني ينتقد قرار أمريكا بشأن المستوطنات الإسرائيلية

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 3:25 مساءً
وزير الخارجية البحريني ينتقد قرار أمريكا بشأن المستوطنات الإسرائيلية

كل الوطن- وكالات: أكد وزير خارجية مملكة البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، أن المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في أراضي دولة فلسطين غير قانونية.

موسكو – سبوتنيك. وقال وزير الخارجية البحريني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو: “فيما يتعلق بمسألة المستوطنات في فلسطين، موقفنا لم يتغير منها، هي مستوطنات موجودة غير قانونية، في أرض دولة فلسطين ويجب أن لا يكون هناك أي اعتراف بها بأي شكل”.

وتابع قائلا: “وأي تعامل مع هذه المواضيع يجب أن يكون من خلال قوانين مجلس الأمن ومبادرات السلام العربية وهذا الشي الذي يجب أن نتمسك به”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عمل لا يتعارض مع القانون الدولي.

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