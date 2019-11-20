“صحة الرياض” تطلق مبادرة موهوب في مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

كل الوطن – فريق التحرير: برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد العزيز التويجري، وفي إطار احتفاءها باليوم العالمي للطفل أطلقت “صحة الرياض” اليوم الاربعاء مبادرة برنامج موهوب في مستشفى الولادة والأطفال بالخرج، وذلك بحضور مدير مكتب الإبداع بصحة الرياض ولاء حريري. وأوضح مدير مستشفى الولادة والأطفال عايض العصيمي أن البرنامج يهدف لمشاركة المرضى وتوعيتهم من خلال المواهب، والأنشطة مما لاقى استحسان وتفاعل المرضى، كما تم عمل ركن خاص بالأطفال لمشاركتهم بمواهبهم. وتضمنت الفعالية عدد من الأنشطة كمشاركة منسوبي المستشفى مثل الرسم ، و الرسم الكاريكاتيري ، والتصوير الإبداعي ، وكذلك معرض لعرض رسومات الموهبين . كما تم تكريم الموهبين المشاركين في الفعالية من منسوبي المستشفى . من جانبها أوضحت مدير مكتب الإبداع بصحة الرياض ولاء حريري أن مبادرة موهوب هي إحدى مبادرات مركز الإبداع بوزارة الصحة والتي تهدف لمشاركة المواهب الإبداعية مع المرضى. وأضافت أن المبادرة تُساهم المبادرة في نشر الثقافة وتبادل المعرفة ، وخلق بيئة محفزة لروح الفريق، وإشراك الموهوبين في خدمة المجتمع، وتعزيز تجربة المريض بوزارة الصحة؛ لاستثمار الموهبة في جميع المجالات المختلفة والمتنوعة.