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الأرصاد السعودية: تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة ابتداء من الجمعة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 8:23 مساءً
الأرصاد السعودية: تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة ابتداء من الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرها، اليوم الأربعاء، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض مناطق المملكة.

وقالت الهيئة إنه يتوقع هطول أمطار رعدية، قد تصحب بتساقط البرد، ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كم في الساعة أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضحت أن تأثير الحالة يأتي اعتبارا من يوم الجمعة على مرتفعات منطقة جازان، وعسير، والباحة بأمطار متوسطة في مجملها.

وأضافت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

وأشارت إلى أنه وانطلاقا من يوم السبت يتوقع تأثر منطقة حائل، والقصيم، والشرقية بهطول أمطار متوسطة في مجملها، أما منطقة الرياض فيتوقع بأن تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

المصدر: واس

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