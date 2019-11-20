المملكة تعلن رفضها قرار أمريكا حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها قرار الولايات المتحدة تغيير موقفها من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدة أن أنشطة الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة تخالف القانون الدولي.

وأعربت الخارجية السعودية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء على لسان مصدر مسؤول بالوزارة، عن “رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأمريكية التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي”.

وأضاف المصدر أن “قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين”.

وأكد أن “تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية”.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم 18 نوفمبر، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تراجع موقف سلفه، باراك أوباما، من قضية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبدأت الولايات المتحدة رسميا اعتبارها غير منتهكة للقانون الدولي، فيما أشار إلى أن مصير المنطقة المذكورة يحدده الإسرائيليون والفلسطينيون.

المصدر: RT