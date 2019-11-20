تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ضبط مواطن عنّف ابنته بعد خروجها من المدرسة بجدّة كل الوطن مواطنة تصوّر لحظة دهس طفل أمام إحدى المدارس كل الوطن “الغذاء والدواء” تحذر من منتج “العسل الصحي Healthy Honey” كل الوطن خادم الحرمين: لا نسعى للحرب وسندافع عن شعبنا بكل حزم ضد أي عدوان‎ كل الوطن المملكة تعلن رفضها قرار أمريكا حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية كل الوطن “صحة الرياض” تطلق مبادرة موهوب في مستشفى الولادة والأطفال بالخرج كل الوطن الملك سلمان: السعودية تعرضت لـ 286 صاروخا باليستيا و289 طائرة مسيرة كل الوطن “الإخبارية” السعودية تنشر فيديو حصريا وثق حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاما كل الوطن الأرصاد السعودية: تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة ابتداء من الجمعة كل الوطن شاهد.. قرود تقتحم مدرسة بنات بمكّة وتلتهم إفطار المعلمات
» » المملكة تعلن رفضها قرار أمريكا حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

المملكة تعلن رفضها قرار أمريكا حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 10:01 مساءً
المملكة تعلن رفضها قرار أمريكا حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها قرار الولايات المتحدة تغيير موقفها من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدة أن أنشطة الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة تخالف القانون الدولي.

وأعربت الخارجية السعودية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء على لسان مصدر مسؤول بالوزارة، عن “رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأمريكية التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي”.

وأضاف المصدر أن “قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين”.

وأكد أن “تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية”.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم 18 نوفمبر، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تراجع موقف سلفه، باراك أوباما، من قضية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبدأت الولايات المتحدة رسميا اعتبارها غير منتهكة للقانون الدولي، فيما أشار إلى أن مصير المنطقة المذكورة يحدده الإسرائيليون والفلسطينيون.

المصدر: RT

رابط مختصر
2019-11-20
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير