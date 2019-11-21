مواطنة تصوّر لحظة دهس طفل أمام إحدى المدارس

رصد مقطع فيديو صورته مواطنة على “سناب شات” لحظة دهس مركبة كبيرة لطفل كان يلعب مع زملائه أمام المدرسة.

وكانت السيدة – التي صوّرت الحـادث دون أن تدرك ذلك – تتحدث عن ملاحظتها لطلبة يتشاجرون بالأيدي خارج سور المدرسة.

كما عبرت عن استغرابها من إهمال مشرفي المدرسة وحارسها للطلاب وتركهم يتشاجرون، مشيرة إلى خطورة هذه المشاجرات التي قد تتطور لجرائم.

وأثناء حديث المواطنة مرّ مجموعة أطفال يركضون أمام سيارة تويوتا من نوع “سيكويا”؛ لكن أحدهم لم ينجح في اللحاق بزملائه فصدمته السيارة وألقت به على الأرض وتجاوزته.

وأنقذت العناية الإلهية الطفل من الدهس تحت إطارات السيارة الكبيرة، إذ أظهره المقطع وهو يواصل الركض خلف زملائه.