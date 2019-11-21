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مؤسس “تلغرام” ينصح بحذف “واتس آب”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 11:39 صباحًا
مؤسس “تلغرام” ينصح بحذف “واتس آب”

حث مؤسس تلغرام، بافل دوروف، المستخدمين على حذف تطبيق واتسآب من أجهزتهم، وصنّفه على أنه غير آمن.

ووفقا لدوروف، فإن واتسآب ليس فقط لا يحمي رسائل المستخدمين بل يستخدم كحصان طروادة (كمهمة خفية للتجسس) لمراقبة الرسائل والصور.

وكتب دوروف على قناته “تلغرام”، من غير المحتمل أن يقوم (واتسآب) عن طريق الخطأ بإخفاقات أمنية خطيرة ومناسبة للمراقبة بشكل منتظم. كما أنه يمكن أن يستخدم البعض هذه المشكلة كخطأ في الكود تم إنشاؤه عن قصد من قبل المطورين والسماح للوصول غير المصرح به إلى البيانات.

وفي رأيه تكمن المشكلة في سياسة فيسبوك التي تملك “واتسآب”.

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2019-11-21 2019-11-21
تكنولوجيا
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