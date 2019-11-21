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فيديو… طفلة تتولى رئاسة وزراء السودان وتعرض مطالبها على حمدوك

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 12:41 مساءً
فيديو… طفلة تتولى رئاسة وزراء السودان وتعرض مطالبها على حمدوك

كل الوطن – سبتونيك عربى :تزامنا مع يوم الطفل العالمي، تولت الطفلة ماريا مرتضى صاحبة الـ12 عاماً، رئاسة وزراء السودان لمدة يوم، لتمثيل احتياجات الأطفال في السودان.

وجلست الطفلة على مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي كان في استقبالها، وبرفقته لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقالت الطفلة لحمدوك، إن هناك الكثير من المشاكل في السودان مثل عدم توافر المواصلات العامة وارتفاع الأسعار، بجانب الكثير من العنف في المدارس، مطالبة بعدم اللجوء للعنف لتأديب الطلاب.

وعلق حمدوك، معربا عن سعادته بأن الطفلة تتفهم جيدا ضرورة عدم الاستعانة بالعنف الجسدي حتى لفرض الانضباط.

تم تأسيس اليوم العالمي للطفل في عام 1954، ويحتفل به في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم.

20 نوفمبر، هو يوم مهم لأنه يوافق تاريخ ذات اليوم عام 1959، عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، وفي نفس اليوم عام 1989، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة  اتفاقية حقوق الطفل.

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2019-11-21 2019-11-21
عربي ودولي
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