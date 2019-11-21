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نفّذ عملية احتيال بمليون دولار من داخل سجنه

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 12:51 مساءً
نفّذ عملية احتيال بمليون دولار من داخل سجنه

كل الوطن – متابعات: تمكّن سجين في نيجيريا، من تنفيذ عملية احتيال ضخمة بـ”مليون دولار”، لم يستخدم فيها سوى هاتفه والإنترنت؛ حسب مسوؤلين.

ووجدت لجنة الجرائم المالية في نيجيريا أن هوب أوليسغون أروكي -خلافًا لمعظم المساجين- كان يتمتع بشيء من الحرية تسمح له بمغادرة السجن ولقاء عائلته وحضور بعض الفعاليات الاجتماعية.

ووفق ما نقلته “الحرة”؛ فقد اعتُقل “أروكي” في عام 2012 إثر إدانته بالاحتيال عبر الإنترنت عن طريق التحويلات البنكية واستنساخ شيكات مزورة، وهو يقضي عقوبة السجن 24 عامًا في سجن لاغوس شديد التحصين.

لكنه استغل الحرية الممنوحة له وشبكة من “المسؤولين الفاسدين” في السجن، لتنفيذ عملية الاحتيال الضخمة، حسب التحقيقات.

وأثناء وجوده في السجن، تمكّن المحتال النيجيري من الوصول إلى حساب زوجته المصرفي الذي اعتاد تحويل الأموال إليه، كما فتح حسابين مصرفيين باسم مزيف قام عبرهما بشراء منازل وسيارة فاخرة، وفقًا للمسؤولين.

وعندما اعتُقل “أوركي” قبل سبع سنوات، كان طالبًا، وقد وصفته السلطات حينها بأنه “رأس شبكة معقدة من مخططات الاحتيال عبر الإنترنت التي تجتاز قارتين”.

وحسب لجنة التحقيق؛ فإن ضحايا “أوركي” المستهدفين من بلدان مختلفة.

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2019-11-21
جرائم وحوادث
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