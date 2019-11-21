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بالأسماء.. “القوات البحرية” تعلن المرشحين على وظائفها للمقابلة الشخصية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 8:34 مساءً
بالأسماء.. “القوات البحرية” تعلن المرشحين على وظائفها للمقابلة الشخصية

أعلنت القوات البحرية الملكية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية / إدارة شؤون الموظفين، أسماء المرشحين المتقدمين الوظائف القوات البحرية المعلن عنها بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣هـ على سلم الموظفين العام (رجال).

ودعت الإدارة المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية للوظائف المرشحين عليها، وذلك اعتبارا من الأحد الموافق ١٤٤١/٠٣/٢٧هـ وحتى يوم الخميس ١٤٤١/٠٤/٠١هـ وذلك في نادي الضباط بقاعدة الملك سلمان للإسناد البحري في الرياض.

وأضافت القوات البحرية أن من لم يحضر المقابلة الشخصية في الوقت المحدد سيسقط حقه في الترشيح.

ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي (هنا).

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2019-11-21 2019-11-21
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