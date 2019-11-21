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“الحرس الوطني” يُعلن نتائج القبول بعدة وظائف للرجال والنساء

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 8:38 مساءً
“الحرس الوطني” يُعلن نتائج القبول بعدة وظائف للرجال والنساء

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الخميس، أسماء المقبولين على عدد من الوظائف للرجال والنساء بموقع الوزارة بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي “جدارة” المعلنة بتاريخ 1440/11/18هـ.

وأهابت الوزارة بالمقبولين الحضور إلى مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبد العزيز السكنية بخشم العان لاستكمال إجراءات الكشف الطبي مع إحضار أصل الهوية الوطنية وعدد 3 صور شخصية ملونة حديثة مقاس ٤x٦ وخطاب مختوم من البنك يحتوي على حساب الآيبان.

وأوضحت أن استقبال المقبولين من الرجال لمدة (يومين) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/03/27هـ، فيما يكون استقبال المقبولات من النساء لمدة (يوم واحد) يوم الثلاثاء الموافق 1441/03/29هـ.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاتصال والاستفسار عند الحاجة على الرقم (4912222 تحويلة 23356) والبريد الإلكتروني ([email protected]).

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