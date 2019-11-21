بفعاليات رياضية وترفيهية تستهدف مليون زائر.. انطلاق موسم الدرعية الجمعة

كل الوطن – فريق التحرير: ينطلق “موسم الدرعية” المرتقب، غدًا، متصمنًا العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية المتنوعة والمختلفة، ومستهدفًا أكثر من مليون زائر طوال فترة الموسم الذي ينتهي في 21 ديسمبر 2019.

وستسهم القيمة العالية للأسماء العالمية المشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية المرتقبة في موسم الدرعية، بهدف جذب أنظار العالم نحو المملكة كوجهة عالمية تضاهي أقرانها من دول العالم، فضلًا عن تمكين الشركات السعودية من نقل الخبرات الدولية إلى بلادنا، بما يسهم في تحقيق أحد أهم أركان رؤية المملكة 2030م.

وسيشهد “موسم الدرعية” الذي يقام في أراضي المنطقة التاريخية التي تحمل إرثًا تاريخيًّا والنقطة التي انطلق منها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن مؤسسًا وموحدًا لأرجاء الجزيرة العربية تحت راية التوحيد، غدًا، أولى الفعاليات الرياضية في هذا الموسم بانطلاق “سباق الفورمولا إي” على ميدان حلبة الدرعية، بمشاركة نجوم سباقات السيارات ويستمر لمدة يومين .

وفي السابع من ديسمبر المقبل؛ سيكون زوار الدرعية على موعد مع “نزال الدرعية التاريخي” للملاكمة في اللقاء المرتقب الذي سيجمع بين الملاكمين، البريطاني آنتوني جوشوا والمكسيكي آندي رويز، مع نزالات أخرى تسبق هذا الحدث.

وتشهد الدرعية في الفترة من 12 وحتى 14 ديسمبر 2019 بطولة كأس الدرعية للتنس التي سيشارك بها 8 لاعبين عالميين من الطراز الرفيع، فضلًا عن وجود نخبة من الفرسان العالميين في مهرجان الدرعيّة للفروسية الذي سيقام خلال الفترة الممتدة بين 12-14 و19-21 ديسمبر.

وسيستقطب “موسم الدرعية” عشرات الآلاف من السياح الأجانب، حيث يرفع من معدّل حجوزات الفنادق بنسبة تبلغ نحو %54، وتشير الإحصائيات المتوقعة إلى تجاوز مشاهدة فعالياته المختلفة حاجز الـ 50 مليون مشاهدة.

وستحيي نخبة من الفنانين العالميين في مهرجان الدرعيّة مجموعة من الحفلات الموسيقية الفريدة التي تمثل جزءًا من موسم الدرعية الرياضي الترفيهي، حيث ستقوم فرقة “إماجن دراغونز” بإطلاق المهرجان من خلال إحياء حفلها الغنائي بعد انتهاء سباق اليوم الأول من سباق فورمولا إي الدرعية في 22 نوفمبر .

وسيتيح موسم الدرعية المجال لأكثر من 150 شركة محلية للعمل فيه ونقل الخبرات العالميّة إليها، وهو ما يوفّر العديد من فرص العمل للشباب والشابات، إضافة إلى قرابة 1000 فرصة عمل تطوعية لتنظيم هذه الفعاليات، فضلًا عن تخصيص مساحات شاسعة من مواقف السيارات للزوار تبلغ نحو 10 آلاف موقف “مواقف جامعة الملك سعود”.

وستتمكن الجماهير من حاملي التذاكر العامة من ركن سياراتهم في مواقف جامعة الملك سعود واستخدام الحافلات للانتقال إلى موقع موسم الدرعية بكل يسر وسهولة، مع إتاحة الفرصة لحاملي الفئات الأعلى من التذاكر للوصول بسياراتهم نحو الموقع، إذ تتوفر لديهم خدمة ركن السيارات من قبل العاملين في موسم الدرعية.

وستكون “واحة الدرعيّة”، على مساحة تبلغ 130 ألف متر مربع وطاقة استيعابيّة تصل إلى 30 ألف زائر، يوميًّا، هي الوجهة الترفيهيّة الأولى لشتاء الدرعيّة المميّز بمعالم بارزة كـ”عجلة الدرعية” التي ستضيء سماء المدينة، وبأقسامها الأربعة “الطبيعة، الخيال، الانعكاس والاندفاع”.

وإلى جانب الواحة ستبرز “تجربة البجيري” بقسميها (الدرعيّة ديزاين- المطاعم الفاخرة)، باستقطابها نخبة المصمّمين للأزياء الفاخرة ومجموعة من أشهر المطاعم العالميّة.

جدير بالذكر أن تذاكر جميع الفعاليات والأنشطة الترفيهية في موسم الدرعية تتوفر عبر الموقع الإلكتروني:www.diriyahseason.sa .