وكيل وزارة الصحة يفتتح مؤتمر “الجودة وسلامة المرضى” بالخرج

كل الوطن – فريق التحرير: برعاية وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي عبد العزيز عبد الباقي ، أقامت “صحة الرياض” ممثلة بمستشفى الملك خالد بالخرج اليوم الخميس مؤتمر الجودة وسلامة المرضى الاول وذلك بحضور مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية د.علي الجمعة .

وأوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية د.علي الجمعة أن مؤتمر الجودة وسلامة المرضى يستهدف كافة العاملين والممارسين الصحيين بالمنشآت الصحيه ، بهدف تحسين جودة سلامة المرضى ، ورفع كفاءة العاملين في هذه الأقسام.

وأضاف أن المؤتمر يسعى الى تأسيس فهم شامل لاحدث الممارسات العالميه في تطبيقات الجوده وتعزيز ثقافة المرضى للوصول إلى رؤية موحدة لجودة وسلامة الرعاية الصحية ، وتطوير أنظمة ومبادئ إدارة الجودة وسلامة المرضى وتعزيز تطبيقاتها في جميع القطاعات الصحية وفقاً لآليات معتمدة على المستوى المحلي والعالمي، بالإضافة إلى نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الرعاية الصحية بإشراك كافة ممارسي الرعاية الصحية في تنمية هذه الثقافة واحتضانها وتطوير الكفاءات المطلوبة لها.

وشهد الحفل ‏تكريم وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي أ. عبدالعزيز عبدالباقي المحاضرين المشاركين في المؤتمر .

وكذلك ‏تكريم وكيل الوزاره للتخطيط والتميز المؤسسي لمستشفى الملك خالد بالخرج لحصوله على الإعتماد المؤسسي من الهيئه السعوديه للتخصصات الصحية وتسلمها مدير البرامج الصحيه بالإنابه .

كما شهد ‏تكريم مدير مستشفى الملك خالد بالخرج لراعي المؤتمر سعادة وكيل الوزاره للتخطيط والتميز المؤسسي مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية د.علي الجمعة لحضورهم ودعمهم فعاليات المؤتمر .

يذكر أن الحفل شهد حضور عدد من مدراء الادارات بالمديرية ومدراء المستشفيات بمحافظة الخرج .