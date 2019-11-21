النائب العام الاسرائيلي يوجه اتهامات لنتنياهو بالفساد

وجه المدعي العام الإسرائيلي اتهامات فساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، مما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.

وأعلن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت القرار في بيان. وتشمل الاتهامات الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. ولا يلزمه القانون بالاستقالة. ومن المقرر أن يلقي بيانا في الساعة 2030 بتوقيت غرينتش.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الاتهام يأتي بعد جلسات استماع استغرقت أربعة أيام بمشاركة فريق الدفاع عن نتنياهو الشهر الماضي، وأعقبها مداولات مكثفة في مكتب المدعي العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتهم فيها رئيس وزراء في السلطة بالفساد. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن ماندلبليت نيته تقديم لائحة ضد نتنياهو بتهم الاحتيال وإساءة الأمانة وتلقي الرشوة ولكنه أبقى قراره النهائي إلى ما بعد عقد جلسات استماع لدفاع نتنياهو.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقد ماندلبليت 4 جلسات استماع لطاقم الدفاع عن نتنياهو.

ويواجه نتنياهو اتهامات في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين، وخلصت فيها إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها وهي: الملف 1000: يتضمن اتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات.

الملف 2000: يتضمن اتهامات بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة.

الملف 4000: يتضمن اتهامات بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات “بيزك” شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش “والا”.

المصدر: ميدل ايست أون لاين