شبكة أمريكية تكشف عن ”عشاء سري” جمع ترامب ومؤسس ”فيسبوك”

كل الوطن – وكالات: استضاف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرئيس التنفيذي مؤسس شركة “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، لتناول “عشاء سري”، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق إعلام محلي.

وحسبما ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، فإن شركة “فيسبوك”، قالت إن ترامب، استضاف زوكربيرغ، وعضو مجلس إدارتها بيتر تيل، على مأدبة عشاء في البيت الأبيض في أكتوبر بحسب الأناضول.

وأشارت الشبكة، إلى أن الاجتماع عُقد خلال آخر زيارة قام بها زوكربيرغ، إلى واشنطن، حيث أدلى بإفادته أمام الكونغرس حول عملة “فيسبوك” المشفرة الجديدة “ليبرا”.

وفي تعليق له، قال متحدث باسم “فيسبوك”، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني للشبكة الأمريكية، “كما هو معتاد بالنسبة لرئيس تنفيذي لشركة أمريكية كبرى، قبِل مارك، دعوة لتناول العشاء مع الرئيس والسيدة الأولى (ميلانيا ترامب) في البيت الأبيض”.

إلا أن المتحدث باسم فيسبوك، لم يتطرق إلى السبب وراء عدم الإعلان عن الاجتماع، في حينه، أو القضايا التي ناقشها ترامب مع زوكربيرغ.

وذكر مصدر مطلع للشبكة الأمريكية، أن بيتر تيل، عضو مجلس إدارة الشركة كان حاضرًا أيضا خلال عشاء ترامب.

وفي المقابل، رفض البيت الأبيض التعليق.

وهذا العشاء، الاجتماع الثاني بين زوكربيرغ وترامب، خلال شهر واحد، حيث التقى زوكربيرغ بالرئيس في المكتب البيضاوي خلال زيارة إلى العاصمة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان زوكربيرغ، ألقى خطابا في جامعة جورج تاون، في الأسبوع السابق، أوضح فيه بالتفصيل التزام شركته بحرية التعبير.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، كشفت ادارة “فيسبوك”، عن خطة طموحة لإصدار عملة رقمية ونظام مالي جديد لتحويل الطريقة التي يتحرك بها المال في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في تطبيقاته الخاصة.

وقالت الشركة في بيان حينذاك إنها تقود اتحادًا لإصدار عملة رقمية تسمى “ليبرا”، ومن المقرر إطلاقها في النصف الأول من 2020.

ويأتي الكشف عن عشاء ترامب وزوكربيرغ السري، مع استمرار جلسات استماع بالكونغرس ضمن التحقيقات الهادفة إلى عزل الأول.

ويتّهم الديموقراطيون ترامب باستغلال سلطاته الرئاسية بطلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فتح تحقيق بحق نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشّح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي الذي سيجرى العام المقبل.