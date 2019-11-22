الألعاب النارية تشكل منظراً إبداعياً في سماء الرياض

كل الوطن – فريق التحرير: تتواصل فعاليات الألعاب النارية في إمتاع أنظار أهالي الرياض، إذ انطلقت مجدداً مساء اليوم في 4 مواقع في العاصمة وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض .

واستمتع الأهالي والزوار بمشاهدة عروض الألعاب النارية في برج الفيصلية وبرج المملكة والجنادرية ومنطقة البوليفارد، حيث أضاءت سماء العاصمة ألوان متعددة ومبتكرة، مشكلة لوحة جمالية في منظر إبداعي فريد.

يذكر أن فعاليات الألعاب النارية تأتي ضمن فعاليات ” موسم الرياض ” وتستمر مساء كل يوم خميس ، في إمتاع أنظار أهالي الرياض حتى نهاية الموسم.

واس