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“تويتر” تطلق خاصية حجب التعليقات لإعطاء المستخدم سيطرة أكبر

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 2:11 مساءً
“تويتر” تطلق خاصية حجب التعليقات لإعطاء المستخدم سيطرة أكبر

كل الوطن – الرياض: قالت شركة تويتر اليوم الخميس إنها ستطلق على مستوى العالم خاصية تمكن المستخدم من حجب تعليقات معينة على تغريداته من أجل منح المستخدمين سيطرة أكبر على محادثاتهم على الموقع.

وهذه الخاصية التي اختبرت من قبل في الولايات المتحدة وكندا واليابان تأتي في إطار جهود تويتر لتطهير الموقع من التعليقات المسيئة وجعل منصتها للتواصل الاجتماعي أكثر ملاءمة للمستخدم.

وقالت سوزان شيا مديرة إدارة المبيعات بتويتر إن الشركة وجدت أثناء التجارب أن المستخدمين عادة ما يحجبون التعليقات “التي يرون أنها غير ذات صلة بالموضوع أو المسيئة”.

وسيظل المستخدمون قادرون على رؤية التعليقات المحجوبة والتفاعل معها عن طريق الضغط على أيقونة ستظهر على التغريدة. وقالت شيا إن بعض الناس لم يرغبوا في إخفاء التعليقات خوفا من ردود انتقامية وأضافت أن الشركة مستمرة في تلقي ردود الفعل على تجارب هذه الخاصية.

رويترز

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2019-11-22 2019-11-22
تكنولوجياتويتر
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