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القبض على 5 مصريين تورطوا بجرائم سرقة جاوزت قيمتها 1.7 مليون

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 2:23 مساءً
القبض على 5 مصريين تورطوا بجرائم سرقة جاوزت قيمتها 1.7 مليون

كل الوطن – فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت- بفضل من الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية المصرية تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة من المستودعات ومقار الشركات والمؤسسات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية، وبمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم 42 حادثة جاوزت قيمة المسروقات بها مبلغ المليون وسبعمائة ألف ريال، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

واس

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2019-11-22 2019-11-22
جرائم وحوادث
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