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معايدة مميزة جدا لفيروز بعيد ميلادها من فنانة مصرية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 4:45 مساءً
معايدة مميزة جدا لفيروز بعيد ميلادها من فنانة مصرية (فيديو)

“كل سنة وانت عشقي بالصيف وبالشيتي.. وبالربيع والخريف”… بهذه الكلمات احتفت الفنانة المصرية ميرهان حسين بعيد ميلاد جارة القمر وصاحبة الصوت الملائكي السيدة فيروز.

وجاء احتفاء ميرهان بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة فيروز مميزا جدا وعلى طريقتها الخاصة، حيث نشرت عبر حسابها على “إنستغرام”، مقاطع فيديو لها كما لو أنها تتقمص وجه فيروز لتصبح قريبة الشبه للغاية من المطربة التي ملأ صوتها العالم وشغل الدنيا.

وتجيد ميرهان رسم الأشخاص بالمكياج، ما جعلها ترسم وجه فيروز كأيقونة على وجهها.

وعلقت على الفيديو، قائلة: “طول عمري أحب الرسم خصوصاً رسم الأشخاص… تقريبا كل حد من صحابي عندهم رسمة أنا رسماهم وراسمة ماما وبابا وأخواتي ونفسي ومعظم اللوحات اللي متعلقة في بيتي أنا اللي عاملاها… الجديد بقا بقيت برسم وشوش عالوشوش… إيه رأيكوا عرفت أرسم وش فيروز على وشي”.

يذكر أن ميرهان شاركت في أعمال سينمائية وتلفزيونية كان آخرها الجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمود فكري.

المصدر: “إنستغرام”

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2019-11-22 2019-11-22
فنون ونجوم
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