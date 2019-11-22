ولي العهد يحضر سباق “فورمولا إي” بالدرعية (فيديو)

حضر ولي العهد سمو الامير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، سباق “الفورمولا إي” الذي يقام على ميدان “حلبة الدرعية” وتنظمه هيئة الرياضة السعودية للعام الثاني على التوالي.
الامير #محمد_بن_سلمان #سباق_الدرعيه الله يحفظك من كل شر 💚🇸🇦😊 pic.twitter.com/uNWg83425u
— أمل بنت خالد #بقيق 💚🇸🇦 (@Amyk511) November 22, 2019
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمحمد بن سلمان أثناء تواجده لحضور السباق.
ولي العهد السعودي برفقة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد وسمو الشيخ ناصر بن حمد والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة في سباق الدرعية بالمملكة العربية السعودية #سباق_الدرعية pic.twitter.com/JMcBaCn2ag
— غـادة البحرين (@GhadaSabt) November 22, 2019
وتستضيف المملكة العربية السعودية اليوم الجولة الأولى من الموسم السادس لبطولة العالم للفورمولا إي الكهربائية، وتقام المنافسات على مدار يومين على حلبة الدرعية بالعاصمة الرياض، حيث يشهد الموسم الجديد مشاركة 12 فريقا.
سمو #ولي_العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي #فورمولا_إي" للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة #الدرعية. pic.twitter.com/qOYW9YvvIh
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) November 22, 2019