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ولي العهد يحضر سباق “فورمولا إي” بالدرعية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 4:52 مساءً
ولي العهد يحضر سباق “فورمولا إي” بالدرعية (فيديو)

حضر ولي العهد سمو الامير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، سباق “الفورمولا إي” الذي يقام على ميدان “حلبة الدرعية” وتنظمه هيئة الرياضة السعودية للعام الثاني على التوالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمحمد بن سلمان أثناء تواجده لحضور السباق.

وتستضيف المملكة العربية السعودية اليوم الجولة الأولى من الموسم السادس لبطولة العالم للفورمولا إي الكهربائية، وتقام المنافسات على مدار يومين على حلبة الدرعية بالعاصمة الرياض، حيث يشهد الموسم الجديد مشاركة 12 فريقا.

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2019-11-22
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