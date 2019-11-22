ولي العهد يحضر سباق “فورمولا إي” بالدرعية (فيديو)

حضر ولي العهد سمو الامير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، سباق “الفورمولا إي” الذي يقام على ميدان “حلبة الدرعية” وتنظمه هيئة الرياضة السعودية للعام الثاني على التوالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمحمد بن سلمان أثناء تواجده لحضور السباق.

ولي العهد السعودي برفقة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد وسمو الشيخ ناصر بن حمد والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة في سباق الدرعية بالمملكة العربية السعودية #سباق_الدرعية pic.twitter.com/JMcBaCn2ag — غـادة البحرين (@GhadaSabt) November 22, 2019

وتستضيف المملكة العربية السعودية اليوم الجولة الأولى من الموسم السادس لبطولة العالم للفورمولا إي الكهربائية، وتقام المنافسات على مدار يومين على حلبة الدرعية بالعاصمة الرياض، حيث يشهد الموسم الجديد مشاركة 12 فريقا.