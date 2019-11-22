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البرهان: نحن والمصريون إخوة لكن حلايب وشلاتين سودانية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 10:40 مساءً
البرهان: نحن والمصريون إخوة لكن حلايب وشلاتين سودانية

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن القيادة السودانية الجديدة لم تبحث مع القيادة المصرية قضية حلايب وشلاتين، مؤكدا أن المنطقة سودانية، وأن بلاده ستعمل على استعادتها.

تطور هام وجديد في قضية حلايب وشلاتين بين مصر والسودان وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس المجلس السيادي السوداني عن قضية حلايب وشلاتين على المستوى الإعلامي، وذلك ردا على سؤال مباشر من مذيع قناة “الجزيرة”.

وتجنب البرهان الإسهاب في الخوض بهذه المسألة الخلافية مع مصر، مكتفيا بإجابة مقتضبة على سؤال المذيع: هل حلايب وشلاتين سودانية أم مصرية؟

– البرهان: سودانية!”.. “حلايب وشلاتين سودانية، السودان ومصر إخوة ولم نتطرق إلى هذا الملف مع الجانب المصري في الوقت الحاضر”.

وأشار إلى أن هذا الملف شغل الرأي العام في السودان، وهذه القضية فيها الكثير من الإجراءات التي يعمل عليها السودان وستظل قائمة”.

ويتنازع الجانبان المصري والسوداني على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ 6 عقود.

المصدر: وكالات

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