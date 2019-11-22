بالفيديو.. ظهور غريب للاعبي “الفراعنة” قبل نهائي أمم إفريقيا

ظهر لاعبو المنتخب المصري مرتدين أقنعة لحظة وصولهم إلى ملعب القاهرة الدولي قبيل مباراتهم أمام ساحل العاج في نهائي كأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما.
🏦 B̶e̶r̶l̶i̶n̶.̶ ̶R̶i̶o̶.̶ ̶M̶o̶s̶c̶ú̶.̶
🇪🇬 Ramadan Sobhi. Mostafa Mohamed. Mohamed Sobhi.
🏆 Operation #TotalAFCONU23 trophy retrieval 🏆 pic.twitter.com/NSGrGLWkxU
— CAF (@CAF_Online) November 22, 2019
وكانت المنتخبات الإفريقية قد اشتهرت في الآونة الأخيرة بعادات مختلفة قبل المباريات العصيبة والحاسمة، حيث يعتمد البعض على الرقصات الإفريقية الشهيرة أو الأغاني والهتاف معا، لكن “الفراعنة” كان لهم ظهور مختلف تماما عن الآخرين اليوم.
🇪🇬 @EFA @Pharaohs 🤔? 🎭#TotalAFCONU23 pic.twitter.com/FrtMJqsOWt
— CAF (@CAF_Online) November 22, 2019
وستنطلق المباراة النهائية بين منتخبي مصر وساحل العاج اليوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة (21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة).
المصدر: وكالات