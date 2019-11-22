تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بالفيديو.. إعصاران قمعيان متجاوران جنوبي جدة كل الوطن بالفيديو.. ظهور غريب للاعبي “الفراعنة” قبل نهائي أمم إفريقيا كل الوطن البرهان: نحن والمصريون إخوة لكن حلايب وشلاتين سودانية كل الوطن ولي العهد يحضر سباق “فورمولا إي” بالدرعية (فيديو) كل الوطن معايدة مميزة جدا لفيروز بعيد ميلادها من فنانة مصرية (فيديو) كل الوطن النيابة الإسرائيلية تسند لنتنياهو 3 اتهامات بالفساد كل الوطن الكونغرس يطالب بتحرك أممي ضد “حزب الله” كل الوطن القبض على 5 مصريين تورطوا بجرائم سرقة جاوزت قيمتها 1.7 مليون كل الوطن إمام المسجد النبوي: الإسلام يدعو لصفاء القلوب ونشر الطمأنينة كل الوطن “تويتر” تطلق خاصية حجب التعليقات لإعطاء المستخدم سيطرة أكبر
» » بالفيديو.. إعصاران قمعيان متجاوران جنوبي جدة

بالفيديو.. إعصاران قمعيان متجاوران جنوبي جدة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 11:55 مساءً
بالفيديو.. إعصاران قمعيان متجاوران جنوبي جدة

وثق مواطن سعودي اليوم الجمعة، ظاهرة حدوث إعصارين قمعيين في وقت واحد على شاطئ الشعيبة جنوب جدة، وهما يتوسطان سحابة كثيفة وقت هطول الأمطار في المنطقة.

وأشار المواطن عبدالله فراج الشهراني، الذي وثق الحدث، إلى أن الإعصارين القمعيين حدثا على مسافة متقاربة بعد عاصفة قوية.

وترصد هذه الظاهرة لأول مرة جنوب جدة، وتصنف على كونها إعصارا قمعيا، وهي لا تتكرر بشكل دائم، وعادة ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة، وفي نطاق ضيق، وفترة زمنية محدودة.

وسبق حدوث مثل هذين الإعصارين في مناطق أخرى، وخصوصا داخل البحر، وعندها يطلق على الإعصار شواهق مائية.

المصدر: سبق

رابط مختصر
2019-11-22 2019-11-22
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير