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الملك سلمان يهنئ الغنوشي برئاسة برلمان تونس

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 12:34 صباحًا
الملك سلمان يهنئ الغنوشي برئاسة برلمان تونس

نقل سفير خادم الحرمين الشريفين في تونس محمد بن محمود العلي، تهاني الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لراشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي بمناسبة انتخاب رئاسة البرلمان وانطلاق أعماله.

من جانبه، أكد الغنوشي، أثناء اللقاء الذي تم صباح اليوم الجمعة، “عمق علاقات الأخوة والتعاون بين الشعبين التونسي والسعودي والحرص المشترك بين قيادة البلدين على مواصلة دعمها وتعزيزها على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات”.

وخلال اللقاء، أشار سفير السعودية، إلى “أهمية تعزيز التعاون بين مجلس نواب الشعب التونسي ومجلس الشورى السعودي، ودفع الشراكة بينهما إلى مستوى تبادل الخبرات والتجارب” .

بعد شرط حركة النهضة.. تشكيل الحكومة التونسية يواجه مخاضا عسيرا في يوم 13 نوفمبر، حصل الغنوشي، على 123 صوتا من أصل 217 في انتخابات رئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، واختارت النهضة الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة الجديدة.

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2019-11-23 2019-11-23
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