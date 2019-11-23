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حسين فهمي يظهر لأوّل مرة مع زوجتة السابعة (صورة)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 12:17 مساءً
حسين فهمي يظهر لأوّل مرة مع زوجتة السابعة (صورة)

خطف النجم المصري حسين فهمي الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال حفل افتتاح الدورة 41، بعد أن ظهر للمرة الأولى برفقة زوجته السابعة، رغم عدم إعلانه عن زواجه.

ولم يسمح فهمي لوسائل الإعلام بالتواصل مع زوجته واكتفى بالتصوير الرسمي على السجادة الحمراء ودخل بعدها قاعة الافتتاح مسرعا وجلس برفقتها في الصف الأول باعتباره الرئيس السابق للمهرجان وفق موقع “سيدتي”.

ويذكر أن الفنان حسين فهمي تزوج سابقا ست مرات الأولى من نائلة محمود وأنجب منها محمود ونيرة، والثانية من النجمة ميرفت أمين، الزوجة الثالثة وهي نينا والتي لم تستمر معه كثيرًا، فهي ابنة أحد السفراء السابقين، والزوجة الرابعة هالة فتحي وهي إحدى كبيرات خبراء الكمبيوتر، وأعلن حسين فهمي ارتباطه بها خلال فترة تولية رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والزوجة الخامسة وهي الفنانة لقاء سويدان، والزوجة السادسة هي رنا القصيبي والتي ارتبط بها حسين فهمي لمدة دامت 3 أعوام وانتهت بالخلع.

وأعلن فهمي مؤخرا رفضه الاستسلام لكلام الناس عنه، أو الأزمات الأخيرة التي أحاطت بزيجتيه من رنا القصيبي وقبلها لقاء سويدان، مؤكدا أنه يرغب في الزواج مرة أخرى، وقلبه لن يتوقف عن الحب والاستمتاع بالجمال، وفلسفته في الحياة أن الماضي انتهى وأصبح في الذاكرة والحقيقة هي اللحظة الحالية.

المصدر: موقع الامارات اليوم

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2019-11-23 2019-11-23
فنون ونجوم
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