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“صحة الرياض” تواصل تقديم خدماتها لزوار “رياض سفاري”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 1:14 مساءً
“صحة الرياض” تواصل تقديم خدماتها لزوار “رياض سفاري”

تواصل “صحة الرياض” تقديم خدماتها الوقائية والتوعوية في فعاليات موسم الرياض في فعالية “رياض سفاري” .وذلك عبر فرقها الميدانية وتقديم خدماتها لزوار ومرتادي سفاري الرياض من خلال النقاط الطبية المجهزة داخل المنتجع والمدعومة بالقوى العاملة من الأخصائيين والطواقم التمريضية والكوادر المساعدة، والتجهيزات اللازمة لإستقبال الزوار وتقديم الخدمات العلاجية .

كما تم تأمين عدد من الفرق الإسعافية وسيارات الإسعاف المتنقلة، وكذلك تفعيل مستشفى المزاحمية العام حيث يعمل على مدار 24 ساعة لإستقبال الحالات الطارئة والروتينية،.

كما تشمل المشاركة تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية للمشاركين والزوار .من خلال تقديم التوعية للإقلاع عن التدخين، والتعريف بتطبيقات وزارة الصحة تطبيق “موعد” لحجز موعد في أقرب مركز صحي، وتطبيق “صحة” للإستشارات الطبية، بالإضافة إلى تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية .

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2019-11-23 2019-11-23
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