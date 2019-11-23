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د. الجمعة يتفقد مستشفى ارادة للصحة النفسية بالخرج

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 1:17 مساءً
د. الجمعة يتفقد مستشفى ارادة للصحة النفسية بالخرج

كل الوطن – فريق التحرير: قام مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة الرياض د. علي الجمعة بزيارة تفقدية لمستشفى إرادة للصحة النفسية بالخرج يرافقه مدير إدارة شؤون المستشفيات ومدير إدارة الصحة النفسية والاجتماعية ، وذلك للاطمئنان على سير العمل في مرافق المستشفى ، والإطلاع على آخر التطورات وخدمات المستشفى المقدمة للمرضى والمراجعين.

وقد بدأت الجولة أقسام الطوارئ والعيادات مرورًا بجميع الأقسام، وتخلل ذلك شرحًا تفصيلي من قبل مدير المستشفى الذي استعرض عن ما تم تطويره خلال الفترة الماضية وبعض التطورات الجاري العمل عليها.

وأكد د. الجمعة على ضرورة العمل ببذل أقصى الجهود لتجويد الأداء وتقديم الخدمة المميزة للمرضى والمراجعين.

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