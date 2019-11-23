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د. عبدالمجيد الجلاَّل: لبنان والعراق والهم الطائفي المُشترك!

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 3:51 مساءً
د. عبدالمجيد الجلاَّل: لبنان والعراق والهم الطائفي المُشترك!

لا شكَّ أنَّ ثورتي الشعبين العراقي واللبناني ، الجارية هذه الأيام بزخمٍ كبير، تُشدد الانتباه إلى مخاطر استمرار النفس الطائفي الذي مزَّق البلدين، وأساء كثيراً لمعنى ومفهوم الهوية الوطنية الجامعة.

إذ بالهوية الطائفية ، والتي تجذرت في البلدين لعقودٍ من الزمن ، تمَّ تمزيق أواصر ووحدة النسيج الاجتماعي ، وبها ، تحوَّل البلدان ، إلى مجرد كانتونات طائفية ، متنافسة ، ومتصارعة ، تتغذى بالفساد والمحسوبيات ، وتنتصر للطائفة بحقٍ وبدون حق ، وبها ومعها ، تآكلت الهوية الوطنية الجامعة .

في العراق ، وإثر إسقاط نظام الرئيس صدام حسين في شهر مارس 2003 م ، أضحتْ البلاد ، تُدار ، وفق نظام المُحاصصة الطائفية ، فرئاسة الجمهورية للأكراد ، ورئاسة الوزراء للشيعة ، ورئاسة مجلس النواب للسُنة .

وفي لبنان كذلك ، تُدار البلاد منذ الاستقلال عام 1943 ، وفق نظام المُحاصصة الطائفية ، فرئاسة الجمهورية للمسيحيين المارونيين ، ورئاسة الوزراء للسُنة ، ورئاسة مجلس النواب للطائفة الشيعية.

أسفر هذا المد الطائفي في البلدين ، عن حالاتٍ حادة من الفساد والإفساد، حيث تسنمت الإدارة السياسية ، قيادات فاسدة ، افتقرت إلى الكفاءة في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية ، ولم يكن لهذه القيادات الطائفية ، برامج تنموية ومعيشية جادة، فالكهرباء تتقطع يومياً ، والماء الصالح للشرب لا يتوفر في الكثير من المناطق، وتركزت جهود واهتمامات زعماء الطوائف في البلدين على تقوية أحزابهم وتوزيع المناصب والموارد ، على الموالين لهم ، على حساب المصالح العامة للدولتين العراقية واللبنانية ، فتآكلت إثر ذلك ، الهوية الوطنية الجامعة ، وحلَّ محلها ، الهويات الطائفية ، التي أسهمت كثيراً ، في تأجيج المشكلات ، وخلق الصراعات بين هذه الطائفة وتلك.

إذن هذه الثورات المُباركة ، التي خرجت ، بدون أي رموز أو شعارات سياسية أو حزبية أو طائفية، بل بالهويات الوطنية ، لأجل إنقاذ البلدين ، من هذا العفن الطائفي ، والبناء على أنقاضه ، الدولة المدنية ، والدستور الجامع ، والتخلص تماماً من مآسي اللعبة الطائفية التي أُبتلي بها العراق ولبنان ، وهي بالمناسبة لُعبة استعمارية خبيثة تمَّ زرعها في البلدين قبل الانسحاب منهما .

لم يعد الوضع في العراق ولبنان ، قابلاً للاستمرار ، فقد تراجع الوضع المعيشي بشكلٍ مُخيف ، وأضحت نسبة عالية من السكان تحت خط الفقر، وارتفعت نسب البطالة ، والهجرة.

عن البطالة ، لا توجد أرقام رسمية دقيقة في كلا البلدين ، لكنها في العراق ، وفق إحصائيات غير رسمية ، بين 32% و40% وفي لبنان بين 35% و40%. . في ظل هذا النظام الطائفي ، تصعب المساءلة والشفافية ، فالأحزاب الطائفية القائمة ، هي من يحمي الفاسدين، وتحول دون تقديمهم للقضاء والمُحاكمة العادلة.

استمرار المُحاصصة الطائفية ، في كلا البلدين ، أدى إلى تآكل الثروات والموارد الوطنية ، وانعكس ذلك سلباً على قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، فأصبح العجز الشديد ، بمحتواه ، سمة يصعب تجاوزها، مع أنَّ العراق خاصة يسبح تحت كميات هائلة من النفط والموارد. حيث ، يتم سرقة النفط ، يومياً ، وبكمياتٍ هائلة ، من قبل زعماء الطوائف المتنفذة.

على كل حالٍ ، ما يجري في العراق ولبنان ، أحداثٌ غير مسبوقة ، ولكن الطريق مازال طويلا وصعبا وعوامل التأثير فيه كثيرة ومعقدة. والله من وراء القصد.

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2019-11-23 2019-11-23
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